Confcommercio, agosto 're delle ferie' con 18 milioni in viaggio

Anche quest'anno agosto rimane il mese top per le vacanze degli italiani con un numero record di partenze previsto: sono, infatti, 17,5 milioni le persone che hanno programmato di viaggiare, un milione in più rispetto all'anno scorso, per un totale di 19,2 milioni di partenze. Emerge dal focus sulle vacanze di agosto degli italiani dell'osservatorio turismo Confcommercio. Le vacanze di lunga durata, almeno 7 giorni, sono in crescita, compensando un lieve calo nei viaggi di durata media, da 3 a 6 giorni. Le famiglie italiane hanno destinato un budget complessivo di 15,5 miliardi di euro per le vacanze di agosto, un incremento di 1,5 miliardi rispetto al 2023. Di questo importo, 10 miliardi di euro sono riservati alle vacanze di lunga durata, con una spesa media di 1.040 euro a persona, il 10% in più rispetto ai 945 euro dell'anno scorso. Ferie all'insegna del riposo nel 47% dei casi, da dedicare a sé stessi e agli affetti più cari per quei 4 intervistati su 10 che si dichiarano anche appassionati delle produzioni eno-gastronomiche tipiche della destinazioni prescelte. Breve, medio o lungo che sia il soggiorno, 6 italiani su 10 scelgono comunque una struttura turistico-ricettiva per i loro pernottamenti. Gli alberghi risultano in testa, raccogliendo da soli il 22% delle preferenze, ma è positiva la performance anche dei campeggi e dei villaggi vacanze. Le seconde case e l'ospitalità presso amici e parenti sono la scelta più ricorrente tra gli altri, con un 18% di intervistati che optano per tale soluzione. Ad agosto gli italiani scelgono nettamente il mare: 3 casi su 10, ben al di sopra della montagna, che totalizza il 12% delle preferenze. Seguono città, luoghi d'arte, ciascuno scelto dal 10% degli intervistati. Oltre 7 su 10 puntano a mete nazionali, e due terzi di questi lo fanno uscendo dalla propria regione. Dunque un perimetro degli spostamenti decisamente interessante, a cui si aggiunge un 19% di partenze per l'Europa e un 8% verso mete extra europee. Sicilia, Puglia e Calabria compongono la testa della classifica delle regioni più gettonate, nella quale rientra però anche l'Emilia Romagna tallonata da Toscana, Sardegna e Trentino Alto Adige. All'estero, così come in generale durante tutta l'estate, Grecia, Spagna e Francia non hanno praticamente rivali.