Confartigianato, meno risorse, più tasse per l'ambiente

Tra il 2012 e il 2021 la spesa media in conto capitale da parte dello Stato centrale e delle pubbliche amministrazioni locali per la tutela dell'ambiente è diminuita del 34,4% rispetto al decennio precedente. Tuttavia, per quanto riguarda la tassazione ambientale, gli italiani pagano 13,4 miliardi in più rispetto alla media Ue, pari a 260 euro pro capite. A dirlo è Confartigianato in occasione della prima edizione nazionale della sua 'Settimana per l'Energia e la sostenibilità': iniziativa che prenderà il via da lunedì in tutta Italia con 55 eventi in 50 città. La Lombardia è quella che registra la maggiore 'tassazione ambientale' rispetto alla media europea: 2,4 miliardi.