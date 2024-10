Confartigianato: 'Adesioni al concordato verso il 23%

Confartigianato ritiene "indispensabile" una proroga del termine fissato per aderire al concordato preventivo biennale sulla base sull'esito di un sondaggio fra oltre 46mila imprese che presentano i requisiti di accesso. "Il tasso di adesione tra gli imprenditori contattati al 22 ottobre è di oltre il 18%". "Vista l'accelerazione nelle adesioni registrata nell'ultimo periodo e il numero di incontri con le imprese previsto dalle associazioni di Confartigianato in questi ultimi sette giorni, il tasso definitivo di adesione è destinato ad aumentare per raggiungere almeno il 23%". La rilevazione - spiega Confartigianato - ha interessato territori nei quali si concentra il 50,5% delle imprese artigiane italiane, il 45,8% delle micro e piccole imprese e il 46,8% degli imprenditori soggetti a 'indicatori sintetici di affidabilità fiscale'. Le imprese che è stato possibile contattare per illustrare i vantaggi e le criticità del concordato erano circa il 70% della platea di quelle ammesse al concordato.