Conducente bus sfonda cancello Comune, poi incendia mezzo

Il conducente di un bus turistico privato ha sfondato in retromarcia il cancello d'ingresso della sede di via Tito Livio del Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, e poi ha dato fuoco al mezzo prima di dileguarsi. A darne notizia è il sindaco della città flegrea Gigi Manzoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, le forze dell'ordine, la Polizia Locale di Pozzuoli e il magistrato di turno per le indagini del caso. Secondo quanto si è appreso l'accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.