Condoni fiscali e definizione agevolata minano la tax compliance, avverte De Bonis

"Ripetute e stratificate misure di definizione agevolata e annullamento dei debiti pregressi contribuiscono ad alimentare nei contribuenti aspettative di future agevolazioni e condoni, con ripercussioni negative sui versamenti per adeguamento spontaneo, sulla riscossione ordinaria e su quella coattiva ordinaria e, in generale, sul livello di tax compliance". Lo ha indicato il consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Valeria De Bonis in audizione alla commissione Finanze del Senato sull'indagine conoscitiva sul magazzino riscossione. "Queste misure dovrebbero pertanto essere affiancate da un miglioramento dell'efficienza sia dei meccanismi di riscossione coattiva sia di stimolo all'adeguamento spontaneo in sede di versamento dei tributi".