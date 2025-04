Condanne richieste nel processo 'Angeli e Demoni' a Reggio Emilia

La Procura di Reggio Emilia, con la pm Valentina Salvi, ha concluso la requisitoria, durata sette udienze, chiedendo condanne per i 14 imputati nel processo 'Angeli e Demoni' sui presunti affidi illeciti nella Val d'Enza. Per Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell'Unione, considerata figura chiave nell'inchiesta dei carabinieri, la richiesta più alta: 11 anni e sei mesi, più tre anni e sei mesi per altri reati non connessi. Per l'assistente sociale Francesco Monopoli la pm ha chiesto 11 anni, più un anno per altri reati. Per Nadia Bolognini, psicoterapeuta della onlus Hansel & Gretel, otto anni e tre mesi.