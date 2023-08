Condannato a 10 anni il rapper che sparò a Meghan Thee Stallion

Tory Lanez, l'artista condannato per aver sparato a un piede alla rapper Megan Thee Stallion nel 2020, è stato condannato a 10 anni di carcere. Lo riferiscono i media americani. Nel dicembre dello scorso anno, una giuria di Los Angeles ha ritenuto Lanez colpevole di tre accuse relative alla sparatoria del luglio 2020 nei confronti della rapper sulle colline di Hollywood. L'uomo, anche lui un rapper, si era dichiarato non colpevole ma la giuria lo ha condannato per tutti e tre i capi d'imputazione. Stallion aveva accusato Lanez di averle sparato a un piede dopo una discussione.