Condanna Onu per arresto altri 9 membri del personale da Houthi

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato fermamente la detenzione arbitraria di altro personale delle Nazioni Unite da parte del gruppo Houthi in Yemen: Lo ha dichiarato il portavoce Stephane Dujarric. Di recente, gli Houthi hanno arrestato altri nove membri del personale delle Nazioni Unite, portando il numero totale a 53 dal 2021, ha dichiarato Dujarric.

"Queste azioni ostacolano la capacità delle Nazioni Unite di operare in Yemen e di fornire assistenza essenziale. Il Segretario Generale rimane profondamente preoccupato per la sicurezza e l'incolumità del personale delle Nazioni Unite in Yemen", ha aggiunto. Guterres ribadisce il suo "appello urgente per il rilascio immediato e incondizionato" di tutto il personale delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni della società civile e delle missioni diplomatiche, ha affermato Dujarric.

"Devono essere rispettati e protetti in conformità con il diritto internazionale applicabile", ha aggiunto. Guterres ribadisce che il personale delle Nazioni Unite deve poter svolgere le proprie funzioni in modo indipendente "senza ostacoli", ha affermato Dujarric, aggiungendo che i locali e i beni dell'organismo mondiale sono "inviolabili e devono essere protetti in ogni momento".