Condanna a 12 anni per Samuele Battistella per omicidio preterintenzionale a Udine

é stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale Samuele Battistella, il 20enne di Mareno di Piave, in provincia di Treviso, che a Udine nel giugno del 2024 sferrò un pugno fatale all'imprenditore giapponese 56enne Shimpei Tominaga, che stava cercando di sedare una rissa tra due gruppi di giovani. Il giudice non ha, invece, riconosciuto il concorso per gli altri due imputati, condannati a due anni, solo per lesioni aggravate. Sono Daniele Wedam, 20 anni, che non usufruirà della sospensione condizionale della pena, e Abd Allah Djouamaa, 22 anni, entrambi di Conegliano (Treviso).