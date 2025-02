Concordato 2024-25: risultati scarsi, riflessioni sulla flat tax incrementale

"Il concordato nel primo anno di sua valenza 2024-25 ha dato scarsi risultati, saranno ancora più scarsi quelli 2026-27 quindi sul tema bisogna fare una seria riflessione, il meccanismo è sicuramente da rivedere". Così Alberto Gusmeroli nella conferenza stampa per presentare una nuova rottamazione delle cartelle con Matteo Salvini che ha sottolineato come lo strumento si sia rivelato "utile ma non risolutivo". Per la Lega si può invece forse pensare alla "flat tax incrementale sull'incremento anno per anno" come peraltro inserito "nella delega fiscale".