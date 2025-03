Concluso il vertice di Londra: Zelensky in viaggio verso re Carlo, Meloni lascia senza commenti

Si è concluso il vertice di Londra sull'Ucraina e sulla sicurezza europea, alla Lancaster House. I leader stanno andando via uno dopo l'altro e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già partito in elicottero per raggiungere re Carlo nella residenza di Sandringham.

Giorgia Meloni si è allontanata in automobile senza parlare, mentre il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha parlato di un incontro "utile", ringraziando Keir Starmer ed evocando ulteriori "consultazioni" europee, con l'obiettivo di delineare una pace "giusta e duratura" in Ucraina con le necessarie "garanzie di sicurezza" per Kiev.