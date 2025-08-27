Concluso con successo il decimo test di Starship

Si è concluso con un successo completo il decimo test di Starship, il veicolo dell'azienda SpaceX progettato per le future missioni su Luna e Marte. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti: dopo l'ammaraggio controllato del razzo SuperHeavy, la capsula Starship ha rilasciato correttamente gli otto simulatori dei satelliti Starlink e ha proseguito il volo fino all'ammaraggio controllato nell'oceano Indiano, in una zona a Nord.Ovest dell'Australia, avvenuto a poco più di un'ora dal lancio. E' la prima volta, nella storia dei test della Starship, che vengono raggunti tutti gli obiettivi previsti.
