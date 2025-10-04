Venerdì 3 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Hamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeSchlein LandiniRemo Girone
Ultima oraConcluso check per la rendita su 1.800 case con superbonus
4 ott 2025
Concluso check per la rendita su 1.800 case con superbonus

Completati i controlli preliminari su circa 1.800 immobili ristrutturati il superbonus, nell'ambito dell'operazione per aggiornare le rendite catastali. E' quanto risulta dal Documento programmatico di finanza pubblica. "Per conseguire l'obiettivo di allineare i valori catastali per gli edifici che sono stati sottoposti a interventi di efficienza energetica e di miglioramento strutturale, finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici dal 2019 - è scritto nel documento - sono state inviate le prime lettere di invito alla compliance, che hanno riguardato circa 3.000 immobili attualmente iscritti in Catasto e privi di rendita catastale. Per il 60 per cento di essi, anche utilizzando i riscontri del destinatario, sono state completate le attività di controllo preliminare".

© Riproduzione riservata