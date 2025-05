Conclave: il cardinale Re celebra la messa 'Pro eligendo Romano Pontifice'

Il cardinale Re ha celebrato la messa nella Basilica di San Pietro, 'Pro eligendo Romano Pontifice', l'evento liturgico che precede l'ingresso in conclave che ci sarà oggi pomeriggio alle 16.30. 220 i cardinali, tra elettori e non elettori, che hanno concelebrato la messa davanti a 5.000 fedeli in basilica. Nella messa anche preghiere in francese, swaili, portoghese, malayalam, cinese e tedesco. Stamane, i porporati che ancora non l'avevano fatto, hanno completato la sistemazione nelle proprie stanze nella residenza di Casa Santa Marta o nell'adiacente Santa Marta Vecchia, dove alloggeranno in questi giorni di Conclave. Questo pomeriggio alle 16.20, nella Prima Loggia del Palazzo apostolico vaticano, con la processione degli elettori dalla Cappella Paolina alla Sistina inizieranno le operazioni preliminari del Conclave, cui seguirà l'eventuale prima votazione e, nel tardo pomeriggio, la prima 'fumata'.