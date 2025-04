Concerto del Primo Maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e BigMama confermati a Roma

Noemi, Ermal Meta e BigMama, dopo l'esperienza dello scorso anno, sono confermati alla guida del Concertone del Primo Maggio, che tornerà in piazza San Giovanni a Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil e organizzato da iCompany. Nel 2024 la manifestazione, in diretta su Rai3 dal Circo Massimo, ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42 milioni di contatti unici e 227milioni di impression.

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, ha da poco pubblicato l'album Nostalgia, mix di blues, cantautorato contemporaneo ed elettronica, e in autunno sarà sui palchi dei principali teatri italiani e per la prima volta al Palazzetto dello Sport di Roma. Ermal Meta, cantautore, polistrumentista e autore, è attualmente in tour nei teatri italiani. BigMama, talentuosa rapper che con i suoi testi schietti è in grado di sensibilizzare il pubblico, partirà a giugno con il suo nuovo tour estivo e sarà anche tra i conduttori della trasmissione su Rai 1 dell'Eurovision Song Contest 2025.

Il Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Con il concept Il futuro suona oggi, il Concerto del Primo Maggio 2025 sarà una festa, ma anche un momento di riflessione, un'opportunità per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo.

Intanto è in corso 1MNEXT, il contest dedicato alla ricerca di nuovi artisti, che ogni anno porta sul palco del Concertone i 3 vincitori. Si è chiusa la prima fase attraverso la quale sono stati selezionati ben 150 artisti emergenti provenienti da tutta Italia. Il vincitore assoluto sarà infine proclamato e premiato durante il Concertone.