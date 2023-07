'Con nuova legge Mosca può arruolare 5 milioni di soldati'

"Le nuove leggi della Duma, che facilitano l'arruolamento dei cittadini, consentono di richiamare in guerra fino a cinque milioni di russi", lo scrive il media indipendente Novaya Gazeta riferendo calcoli sulla base della situazione anagrafica della popolazione nella Federazione russa. Andrei Kartapolov, coautore degli emendamenti, li ha definiti cambiamenti "sensibili", scritti "per la mobilitazione generale: questa legge è scritta per una grande guerra, che già si sente", ha detto. La modifica prevede anche l'ampliamento dell'età di leva: ora è possibile essere arruolati dai 18 ai 30 anni, mentre prima era fino a 27 anni.