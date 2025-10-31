Con i chip la produzione industriale Giappone sale del 2,2%

La domanda dall'estero di macchinari per la produzione di semiconduttori spinge la produzione industriale in Giappone, in aumento per la prima volta negli ultimi tre mesi. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Economia, in settembre l'output è cresciuta del 2,2%, segnando una netta inversione di tendenza dopo il calo, rivisto al ribasso, dell'1,5% in agosto. Il ministero ha tuttavia confermato la propria valutazione, secondo cui la produzione industriale "oscilla in modo incerto" dallo scorso luglio. Su 15 settori industriali analizzati, 13 hanno registrato aumenti, tra cui i comparti dei prodotti chimici e dei metalli lavorati, e a guidare la crescita sono state le spedizioni di apparecchiature per la produzione di chip verso Cina e Taiwan. In base al tradizionale sondaggio tra le aziende manifatturiere del Paese, il ministero prevede un incremento dell'output dell'1,9% in ottobre, seguito da una contrazione dello 0,9% a novembre.