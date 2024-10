Comunità ebraica, ieri abusata la libertà di manifestare

"Grazie alle forze dell'ordine. Quanto visto ieri non è stato libero pensiero, è stato abuso della libertà di manifestare di chi cerca di destabilizzare uno Stato di diritto. I palestinesi stessi sono abusati senza capire che il loro slogan e quello dei pro Pal viene incanalato per arrivare alla distruzione di Israele e all'incitamento alla violenza con le aberranti accuse e ribaltamento di ogni verità". Lo dice la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche Italiane(Ucei) Noemi Di Segni, in merito alla manifestazione di ieri per la Palestina.