Comune di Murcia, la discoteca non doveva essere aperta

Nel 2022 la discoteca dove si è sviluppato l'incendio mortale aveva ricevuto l'ordine di chiudere per una serie di irregolarità. Lo hanno reso noto le autorità del comune del Comune di Murcia. Intanto, sul fronte delle indagini, solo un esame approfondito della polizia scientifica potrà individuare la causa dell'incendio che ha provocato la morte di tredici persone a Murcia. Sinora l'ipotesi più accreditata è stata quella di un cortocircuito elettrico, tuttavia nelle ultime ore, sui social, si stanno diffondendo diversi video girati prima del rogo, che mostrano molti clienti con in mano dei bengala, di quelli che si usano sulle torte di compleanno o accanto alle bottiglie di champagne. In particolare, in un video postato dalla discoteca stessa sul proprio account Instagram, si può vedere una delle feste organizzate dal locale in cui alcuni partecipanti tengono in mano questi piccoli razzi accesi mentre ballano al ritmo della musica. Nelle immagini si vedono almeno sei persone con questi bengala in mano. E c'è chi ipotizza che possano essere stati l'origine del disastro.