Commissione Ue, 'sui Paesi sicuri presto nuove misure'

"La Corte ha concluso che uno Stato membro non può designare come Paese di origine 'sicuro' un Paese terzo che non soddisfa, per determinate categorie di persone, le condizioni materiali per tale designazione. In questo contesto, la Commissione sottolinea che, nell'ambito del Patto, il nuovo regolamento sulle procedure di asilo introdurrà nuove misure al riguardo. Esso consentirà agli Stati membri di designare un Paese terzo come sicuro con l'esclusione di parti specifiche del Paese o di categorie di persone chiaramente identificabili". Lo sottolinea un portavoce dell'Ue commentando all'ANSA la sentenza della Corte di Giustizia Ue, della quale l'esecutivo comunitario "ha preso atto". "Nell'aprile di quest'anno, la Commissione ha già proposto di anticipare questa possibilità, che altrimenti entrerebbe in vigore nel giugno 2026", sottolinea il portavoce.