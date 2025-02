Commissione UE su spyware Paragon: indagini nazionali e tutela dei giornalisti

"Le indagini sono questione che spetta alle autorità nazionali e non alla Commissione europea e ci aspettiamo che verifichino tali accuse. Quello che posso dire, in generale, è che qualsiasi tentativo di accedere illegalmente ai dati dei cittadini, compresi giornalisti e oppositori politici, è inaccettabile, se provato naturalmente". Lo ha detto interpellato sullo spyware Paragon il portavoce della Commissione europea, Markus Lammert, nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. "L'European Media Freedom Act", ha anche ricordato, prevede "garanzie specifiche per i giornalisti".