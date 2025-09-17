Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattia FurlaniGreta Thunberg FlotillaFedez SinnerTrump a LondraPatrimonio Robert RedfordPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraCommissione Ue sospende il sostegno bilaterale a Israele
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Commissione Ue sospende il sostegno bilaterale a Israele

Commissione Ue sospende il sostegno bilaterale a Israele

Suica, 'è segnale che conferma nostra politica per la pace'

Suica, 'è segnale che conferma nostra politica per la pace'

Suica, 'è segnale che conferma nostra politica per la pace'

Sospendiamo il sostegno bilaterale al governo israeliano. Si tratta di un segnale importante, che conferma la nostra politica a favore della pace. In particolare, 14 milioni di euro di fondi già stanziati per il periodo 2020-2024. Di tale importo, 4,3 milioni di euro sono stati contrattualizzati, mentre 9,4 milioni di euro rimangono non contrattualizzati. Fino a nuovo avviso, non procederemo all'identificazione congiunta di nuove azioni né alla firma di contratti.

Lo ha annunciato la commissaria Ue Dubravka Suica sottolineando che in questo caso l'esecutivo comunitario ha potuto prendere una decisione "indipendente".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Unione Europea