Commissione Ue: Nessuna Offerta Formale agli USA per Bilanciare Squilibrio Commerciale

"Dobbiamo essere molto chiari su questo: al momento non è stata fatta alcuna offerta formale agli Usa. Finora abbiamo discusso le aree in cui" noi "riteniamo di poter potenzialmente trovare un accordo e quindi dobbiamo sottolineare con fermezza che siamo pienamente coinvolti nelle nostre discussioni con gli Usa. Una soluzione negoziata rimane il nostro chiaro e preferibile esito". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill, nel briefing con la stampa in merito all'idea che l'Ue acquisti più beni dagli Usa per bilanciare lo squilibrio commerciale, di cui ha parlato il commissario Maros Sefcovic nell'intervista al Ft.