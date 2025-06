Commissione Trasporti Pe, stop costi extra bagali a mano aerei

La commissione Trasporti del Parlamento europeo ha adottato oggi con un'ampia maggioranza delle proposte per rafforzare i diritti dei passeggeri in tutta l'Ue. Tra le novità principali, il diritto a portare a bordo gratuitamente un piccolo bagaglio a mano, l'obbligo per le compagnie aeree di fornire un modulo di rimborso precompilato entro 48 ore dalle interruzioni, e più protezione per i viaggiatori vulnerabili. E' stato approvato anche un testo dedicato ai viaggi multimodali, quelli che combinano treno, aereo, autobus o traghetti, per garantire assistenza, rimborsi e trasparenza, soprattutto quando il viaggio è acquistato in un'unica soluzione.

"I compromessi concordati tutelano tutti i passeggeri, con particolare attenzione a disabili e persone a mobilità ridotta", ha dichiarato il relatore Matteo Ricci (S&D). Jens Gieseke (Ppe) ha parlato di "diritti chiari e applicabili per i viaggi combinati", mentre Andrey Novakov ha sottolineato che "ogni ritardo ricorda quanto servano regole chiare".

Ora il Parlamento potrà aprire i negoziati con gli Stati membri, se la plenaria confermerà il mandato a luglio. L'iter rilancia un dossier bloccato da 11 anni. A inizio giugno i ministri Ue dei 27 avevano raggiunto un'intesa politica sulla riforma.