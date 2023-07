Commissione Pe chiede a Cpi mandato arresto per Lukashenko

"La Bielorussia è responsabile dei danni causati e dei crimini commessi in Ucraina, anche per il ruolo del regime nei trasferimenti illegali di bambini. L'Ue e gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie a livello internazionale per consentire il perseguimento penale dei leader politici e militari bielorussi responsabili di crimini contro l'umanità e genocidio". E' quanto chiede la commissione Affari Esteri dell'Eurocamera in un relazione approvata a larghissima maggioranza e nella quale si chiede alla Corte Penale Internazionale di emettere un mandato di arresto per Alexander Lukashenko.