Commissione Orlandi-Gregori: Solidarietà alla famiglia di Emanuela Orlandi

"Ieri una rappresentanza della Commissione Bicamerale di inchiesta Orlandi-Gregori, composta dal Presidente Andrea De Priamo e dai due vice presidenti Riccardo Augusto Marchetti e Roberto Morassut, si è recata in visita a Maria Pezzano, vedova Orlandi e mamma di Emanuela. La delegazione ha ritenuto di portare alla famiglia, ed in particolare alla signora Anna che da quasi 42 anni patisce la scomparsa e l'assenza della figlia Emanuela, la piena solidarietà e la vicinanza umana della Commissione tutta ed ha assicurato il massimo ed unanime impegno per proseguire l'intenso lavoro avviato". Così il presidente, Andrea De Priamo.