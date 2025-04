Commissione europea adotta telefoni usa e getta per missioni negli Stati Uniti

Per evitare il rischio di spionaggio, la Commissione europea ha deciso di distribuire telefoni e computer portatili usa e getta ai propri funzionari in missione negli Stati Uniti, una precauzione finora riservata ai viaggi in Cina. Lo riporta il Financial Times online, citando fonti interne all'esecutivo Ue.

I commissari e i funzionari che parteciperanno la prossima settimana alle riunioni dell'Fmi e della Banca mondiale a Washington hanno ricevuto le nuove linee guida analoghe a quelle previste per le missioni in Ucraina e Cina, dove l'uso dei normali dispositivi non è consentito per arginare il rischio della sorveglianza russa e cinese.