Commissione approva articolo 2 sulle intercettazioni nel Ddl Nordio

La Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera all'articolo 2 del disegno di legge Nordio, che mira a proibire la divulgazione delle intercettazioni che coinvolgono persone terze. Inoltre, non sarà consentita nemmeno la trascrizione dei loro dati. Si prevede che l'esame di questa misura si concluda entro la giornata odierna, in vista della sua discussione in Aula nella prossima settimana. Durante i lavori di stamattina, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha ritirato l'emendamento che aveva presentato riguardante il pensionamento dei magistrati. Tale proposta di modifica prevedeva che i giudici potessero rimanere in servizio fino al 73° anno di età.