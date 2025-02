Commercio Ue: impossibile negoziare da soli, domani call con Stati membri per affrontare dazi Usa

"Il commercio è una competenza esclusiva dell'Ue. Gli Stati membri non possono negoziare da soli. Ovviamente siamo in contatto con i nostri Stati membri. Siamo stati in contatto costante con i nostri Stati membri in tutte le fasi". "Ci sarà una call organizzata per gli Stati membri organizzata dalla presidenza polacca, abbiamo capito che avrà luogo domani". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill interpellato nell'incontro quotidiano con la stampa sull'esistenza di contatti tra la Commissione e i 27 Stati membri dell'Ue rispetto alla risposta europea ai dazi Usa.