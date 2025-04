Commemorazione di papa Francesco a Montecitorio: interventi di Giorgia Meloni e leader politici

E' iniziata la commemorazione di papa Francesco a Camere riunite nell'Aula di Montecitorio. Interverranno per ricordare il pontefice scomparso, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, rappresentanti di ogni partito (da Elly Schlein a Giuseppe Conte fino a Matteo Renzi e Maurizio Lupi), la premier Giorgia Meloni. La durata complessiva della commemorazione è stimata in un'ora e un quarto circa. Presenti in Aula, oltre alla presidente del Consiglio anche diversi ministri.