Combattiamo la tratta di esseri umani, la guerra globale di Nordio

"L'impegno nella lotta al traffico dei migranti deve unire i Paesi, la collaborazione col sistema Onu è fondamentale. Il presidente Meloni l'ha ricordato pochi giorni fa alle Nazioni Unite. Dobbiamo ingaggiare una guerra totale e globale senza sconti ai trafficanti di esseri umani. L'impennata degli sbarchi deve imporre una riflessione seria". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando alla cerimonia, in corso a Palermo, per i vent'anni della Convenzione Onu contro il crimine organizzato. Nordio ha lanciato la proposta di avviare una specie di "cooperazione rafforzata" con gli Stati parte della Convenzione che intendono irrobustire la cooperazione giudiziaria fra di loro per combattere il traffico di migranti e la tratta di essere umani. E ha annunciato per oggi la firma di due trattati con i ministri della giustizia di Algeria e Libia .