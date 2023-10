Combattiamo con Hezbollah, siamo già in guerra

Il Vice Leader di Hezbollah, Sheikh Naim Kassem, ha affermato oggi che Israele pagherà un prezzo elevato se inizierà un'offensiva di terra nella Striscia di Gaza e ha sostenuto che il suo gruppo è già "nel cuore della battaglia". Per il movimento sciita filoiraniano, ha detto, aumentare la pressione sulla Linea Blu di confine tra Libano e Israele ha il chiaro scopo "di indebolire il nemico israeliano e fargli sapere che siamo pronti". "Credi che se tentassi di schiacciare la resistenza palestinese, gli altri combattenti della resistenza nella regione non agirebbero?", ha quindi domandato Kassem in un discorso durante il funerale di un combattente di Hezbollah, come riferisce al Arabiya nel suo sito web. "Siamo nel cuore della battaglia oggi. Stiamo ottenendo risultati attraverso questa battaglia", ha poi sostenuto. "Diciamo a coloro che ci contattano: 'Fermate l'aggressione (israeliana) in modo che le sue ripercussioni (del conflitto) e la possibilità di espansione si interrompano'", ha detto inoltre Kassem, riferendosi agli alti funzionari stranieri che hanno recentemente visitato Beirut, compresi i ministri degli Esteri di Francia e Germania. "Le nostre informazioni sono che la preparazione a Gaza da parte di Hamas e dei combattenti della resistenza farà dell'invasione terrestre degli israeliani il loro cimitero", ha quindi affermato il numero due di Hezbollah.