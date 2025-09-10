Comandante supremo Nato, 'abbiamo reagito con rapidità'

Mercoledì 10 Settembre 2025
10 set 2025
"La Nato ha risposto con decisione e rapidità alla situazione, dimostrando le nostre capacità e determinazione a difendere il territorio alleato". Lo afferma il comandante supremo (Saceur), il generale Usa Alexus Grynkewich. "E' la prima volta che velivoli della Nato hanno ingaggiato minacce potenziali all'interno del nostro spazio aereo", ha aggiunto precisando che non solo i caccia polacchi e olandesi sono entrati in azione. "I Patriot tedeschi in Polonia sono stati messi in "allerta massima" e aerei italiani da ricognizione (AWACS) e cisterna si sono alzati in volo.

