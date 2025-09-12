Giovedì 11 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
12 set 2025
Comandante Nato, operazione in Polonia un grande successo

"È stata un'operazione di grande successo. Ma impariamo sempre qualcosa dall'analisi dei fatti, cerchiamo sempre di migliorare". Lo ha detto il comandante supremo della Nato il generale Usa Alexus Grynkewich, rispondendo ad una domanda sul numero di droni abbattuti nel corso dell'azione rispetto al totale. "Quando un pilota è in cielo, o il personale in terra, non voglio che pensino a quanto costano le armi ma che ci difendano", ha detto riguardo al costo di abbattere droni low-cost con armi super tecnologiche.

