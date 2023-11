Columbia sospende due gruppi che protestavano per Gaza

La Columbia University di New York ha sospeso due organizzazioni studentesche che avevano organizzato nelle scorse settimane proteste per un cessate il fuoco nel Medio Oriente. Lo riportano i media americani. Si tratta di Students for Justice in Palestine e Jewish Voice for Peace. I due gruppi, come riportato in una nota dell'istituto, "hanno violato ripetutamente le politiche dell'Università in merito alla realizzazione di eventi nel campus, organizzando un evento non autorizzato giovedì pomeriggio che è stato portato avanti nonostante gli avvertimenti e che ha espresso retorica minacciosa e intimidazioni".