Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Contratto colf e badantiSinner ParigiBonus mamme 2025Spalletti Juve
Acquista il giornale
Ultima oraColosso petrolifero russo Lukoil cede asset all'estero a Gunvor
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Colosso petrolifero russo Lukoil cede asset all'estero a Gunvor

Colosso petrolifero russo Lukoil cede asset all'estero a Gunvor

A compagnia registrata a Cipro e con sede a Ginevra

A compagnia registrata a Cipro e con sede a Ginevra

A compagnia registrata a Cipro e con sede a Ginevra

La Lukoil, gigante russa del settore petrolifero presa di mira dalle sanzioni annunciate da Donald Trump, ha detto di avere raggiunto un accordo per cedere i suoi asset all'estero alla Gunvor, società multinazionale del settore registrata a Cipro e con sede a Ginevra. Lo riferisce l'agenzia russa Tass.

Nei giorni scorsi Lukoil, la più grande società privata in Russia, aveva annunciato di avere deciso di cedere i suoi asset all'estero in seguito alle sanzioni americane, che colpiscono anche il gruppo statale Rosneft. Insieme, Lukoil e Rosneft detengono oltre il 50% della produzione petrolifera russa.

Lukoil ha fatto sapere oggi di avere ricevuto un'offerta da Gunvor, società per il commercio nel settore petrolifero, per acquisire la Lukoil International GmbH, che controlla i suoi impianti all'estero. La compagnia russa ha aggiunto di avere "accettato l'offerta, impegnandosi a non negoziare con altri potenziali acquirenti".

Il gruppo Gunvor, secondo quanto risulta dal suo sito, ha un fatturato di 136 miliardi di dollari e 2.000 dipendenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata