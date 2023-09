Colosseo, +16% visite nel 2020 rispetto al 2019

Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 sono stati oltre 2 milioni (2.277.139) i biglietti acquistati per visitare il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino, con un incremento di 315.493 tagliandi, pari al +16% rispetto allo stesso periodo del 2019 (1.961.646 biglietti) e con una media di circa 25.000 visitatori giornalieri. Lo comunica il Ministero per i Beni Culturali in una nota.