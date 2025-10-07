Colombia, Usa chiedono supporto a Petro per le proteste violente

L'ambasciata degli Stati Uniti in Colombia ha inviato una nota diplomatica al ministero degli Esteri colombiano chiedendo supporto nella gestione delle recenti proteste violente a Bogotà e in altre città. La richiesta, riportata dal sito del quotidiano El Tiempo, evidenzia danni a proprietà pubbliche e private, compresa la sede diplomatica statunitense.

Secondo la nota, il 28 settembre scorso circa 100 manifestanti pro-palestinesi hanno danneggiato barriere e lanciato un bengala all'interno dell'ambasciata. L'episodio non ha causato feriti grazie all'intervento della Polizia colombiana.

Altri episodi di vandalismo si sono verificati l'1 e il 2 ottobre nel centro di Bogotà, colpendo negozi, camion e attività statunitensi mentre proteste analoghe si sono registrate a Medellín e Cali.

Nella nota, l'ambasciata statunitense segnala il rischio di ulteriori proteste il 7 ottobre, anniversario degli attacchi di Hamas, e sollecita misure di sicurezza per proteggere persone e beni, evidenziando che il protrarsi della violenza potrebbe ridurre gli investimenti esteri e mettere a rischio posti di lavoro.

La nota è arrivata alla Casa de Nariño ed è attesa una risposta ufficiale del governo di Petro secondo quanto riporta El Tiempo.