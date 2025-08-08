Colombia riaccende la disputa col Perù sull'isola di Santa Rosa

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ribadito che Bogotà non riconosce la sovranità di Lima sull'isola di Santa Rosa. Lo riporta il sito della rivista colombiana Semana.

Nel suo intervento oggi da Leticia, la capitale del dipartimento dell'Amazonas, al confine con il Perù, Petro ha letto una dichiarazione riguardo al conflitto territoriale in cui ha sottolineato che "la cosiddetta isola di Santa Rosa, insieme ad altre formazioni fluviali emerse nel corso del Rio delle Amazzoni, non è stata assegnata a nessuna delle due repubbliche" e che la legge che ha "creato il cosiddetto distretto di Santa Rosa di Loreto è un atto unilaterale del Perù che ignora gli strumenti giuridici binazionali, incorporando un'isola non assegnata e stabilendo un confine internazionale tra i due Stati, violando il principio di primazia del diritto internazionale sul diritto interno".

La Colombia, ha aggiunto Petro, "disconosce le autorità de facto imposte nella zona", definendo "inaccettabile l'atto unilaterale di esigere la registrazione delle imbarcazioni nella cosiddetta isola di Santa Rosa", che viola "lo spirito della libera navigabilità sul Rio delle Amazzoni".

Petro ha annunciato comunque che la Colombia "accoglie con favore l'invito del governo del Perù a partecipare" l'11 e 12 settembre a Lima all'incontro della Commissione mista permanente per l'ispezione del confine tra i due Paesi, riaffermando l'"impegno" colombiano "per l'integrazione regionale, la pace e la diplomazia come via per trovare la soluzione" al conflitto territoriale.