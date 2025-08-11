Lunedì 11 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaGaza IsraeleGiornalista uccisoAnticiclone e caldoTaglio Irpef
Acquista il giornale
Ultima oraColombia, morto il precandidato alla presidenza Uribe
11 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Colombia, morto il precandidato alla presidenza Uribe

Colombia, morto il precandidato alla presidenza Uribe

Era ricoverato dal 7 giugno dopo aver subito un attentato

Era ricoverato dal 7 giugno dopo aver subito un attentato

Era ricoverato dal 7 giugno dopo aver subito un attentato

Il senatore conservatore e candidato alla presidenza della Colombia, Miguel Uribe Turbay, è morto stamani presso la Fondazione Santa Fe di Bogotà, dove si trovava ricoverato dal 7 giugno scorso dopo essere stato vittima di un attentato durante un comizio elettorale nella capitale colombiana. La notizia è stata confermata sui social dalla moglie, María Claudia Tarazona.

Uribe, membro del Centro democratico (di destra), si trovava in condizioni critiche da sabato a causa di un episodio di emorragia che ha fatto precipitare il suo stato rendendo necessario un intervento neurochirurgico d'urgenza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata