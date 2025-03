Colmo di piena dell'Arno superato senza criticità grazie agli interventi regionali

"Transitato l'importante colmo di piena dell'Arno lungo tutta l'asta" quindi anche a Pisa, "senza criticità. Lo scrive sui social il governatore Eugenio Giani secondo cui "determinanti sono stati lo Scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia".

Sempre sui social la sindaca di Firenze Sara Funaro segnalava che alle 7:30 l'Arno era a 3.87 metri di altezza nel capoluogo, "in lenta discesa. Tutti gli altri affluenti sono scesi sotto i livelli di guardia e rientrati a livelli normali. Per la mattinata sono possibili eventi di pioggia non a carattere temporale con cumulati massimi di 30 mm. Si invita sempre alla massima attenzione".

Infine dal Comune di Livorno segnalano che per quanto riguarda la viabilità, quasi tutte le strade risultano riaperte, tranne il ponte sull'Ugione, la galleria di Montenero in direzione nord, la salita per il Castellaccio (via di Quercianella) dal Sonnino, il sottopasso di via Firenze in direzione sud (comunque anch'esso in fase di risoluzione). Il Romito è stato riaperto in entrambe le direzioni.