Colloqui USA-Russia in Arabia Saudita: nuove discussioni con delegazione ucraina

Le delegazioni americana e ucraina terranno un altro round di colloqui dopo la conclusione dell'incontro tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Grigory Karasin, presidente della commissione Esteri del Senato russo e membro della delegazione russa che sta incontrando i rappresentanti Usa a Riad, ha definito "interessanti" e "creativi" i colloqui in corso. Lo riporta l'agenzia Interfax.

"I negoziati sono in pieno svolgimento, sono in corso. C'è una discussione interessante su argomenti piuttosto attuali", ha detto Karasin. "Direi che i negoziati stanno procedendo in modo creativo", ha aggiunto.

Le delegazioni americana e russa si sono incontrate nuovamente dopo una pausa per il pranzo.