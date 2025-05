Colloqui USA-Cina sui dazi a Ginevra: tensioni e prospettive di accordo

Si stanno svolgendo in un luogo segreto sulla riva sinistra del lago di Ginevra, vicino al Parc des Eaux-Vives, i colloqui tra Stati Uniti e Cina sui dazi, gli incontri al livello più alto tra i rappresentanti dei due Paesi dall'inizio della guerra commerciale scatenata da Donald Trump.

Nel tentativo di allentare le tensioni che cominciano a pesare sulle due maggiori economie mondiali, sono arrivati all'Hotel Intercontinental, dove soggiornano d'abitudine le delegazioni americane a Ginevra, personaggi di spicco quali il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer e il vice premier cinese He Lifeng.

I colloqui sono previsti per oggi e domani, ma le delegazioni mantengono la massima discrezione. Poco dopo le 9:30 sono stati visti entrare nella hall dell'albergo Scott Bessent, Jamieson Greer e una delegazione di circa dieci persone. Interrogato dall'Afp sulle sue aspettative, il segretario Usa al Tesoro ha voltato la testa senza rilasciare dichiarazioni ed è salito a bordo di un suv. "Il presidente vorrebbe risolvere il problema con la Cina", ha dichiarato ieri sera il segretario al Commercio Howard Lutnick a Fox News.

I colloqui programmati a Ginevra rappresentano "un passo positivo e costruttivo verso la de-escalation", ha affermato alla vigilia dei colloqui il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala. La presidente del Paese ospitante, Karin Keller-Sutter, ha fatto appello alle forze soprannaturali. "Ieri (giovedì) lo Spirito Santo era a Roma. Dobbiamo sperare che ora venga a Ginevra per il fine settimana", ha detto ieri, riferendosi all'elezione di Papa Leone XIV.

"Un possibile esito dei colloqui in Svizzera sarebbe un accordo per sospendere la maggior parte, se non tutti, i dazi imposti quest'anno, per tutta la durata dei negoziati bilaterali", ha detto all'Afp Bonnie Glaser, che dirige il programma Indo-Pacifico presso il German Marshall Fund, un think tank con sede a Washington. Lizzi Lee, specialista in economia cinese presso l'Asia Society Policy Institute con sede negli Stati Uniti, si aspetta un possibile "gesto simbolico e temporaneo" che potrebbe "allentare le tensioni, ma non risolvere i disaccordi fondamentali". Secondo Bill Reinsch, esperto del Center for Strategic and International Studies, Donald Trump vuole incontrare il suo omologo Xi Jinping, "trovare un accordo con lui e poi far sì che i suoi subordinati sistemino i dettagli", ha detto all'Afp, mentre i cinesi "vogliono che tutte le questioni siano risolte prima di un incontro" tra i due presidenti. Xu Bin, professore alla China Europe International Business School (Ceibs) di Shanghai, non si aspetta che i dazi tornino a un "livello ragionevole": "Anche se dovessero scendere - ha detto -, probabilmente sarà della metà e, ancora una volta, sarà troppo alto per riportare alla normalità gli scambi commerciali".