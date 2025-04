Colloqui Iran-USA a Roma: nuovo giro di negoziati mediati dall'Oman

"Il secondo giro di colloqui tra rappresentanti della Repubblica islamica dell'Iran e degli Stati Uniti d'America si terrà a Roma questo sabato. I colloqui puntano a raggiungere ulteriori progressi verso un accordo equo, vincolante e sostenibile". Lo ha affermato il ministero degli Esteri dell'Iran, come riferisce Irna, mentre il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, ha dichiarato che parteciperà ai colloqui, sottolineando che, mentre l'Italia sarà il luogo dove si terrà il nuovo giro di negoziati, l'Oman resta il mediatore ufficiale.

"La realtà è che stiamo ricevendo messaggi contraddittori e incoerenti dagli Stati Uniti. Il significato di questi messaggi e gli obiettivi che perseguono sono di loro interesse". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Aragchi, nel contesto dei colloqui con gli Usa avviati in Oman, il cui secondo giro è in programma domani a Roma. "Dal nostro punto di vista, ciò che conta è ciò che viene detto al tavolo dei negoziati (indiretti e mediati)", ha detto il capo della Diplomazia di Teheran, come riferisce Mehr. "L'Iran è pienamente impegnato in questi negoziati. La nostra posizione è chiara e l'abbiamo resa altrettanto chiara alla controparte. Le nostre parole non sono cambiate e non cambieranno", ha sottolineato Araghchi, aggiungendo che Teheran si aspetta da Washington "la stessa serietà e coerenza".