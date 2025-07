'Colloqui europei-Iran sul nucleare la prossima settimana'

Germania, Francia e Regno Unito (E3) contano di avviare nuovi negoziati con l'Iran sul suo programma nucleare la prossima settimana. Lo ha detto una fonte diplomatica tedesca all'Afp. "Gli E3 sono in contatto con l'Iran per programmare ulteriori colloqui la prossima settimana", ha riferito la fonte, dopo gli avvertimenti lanciati dalle potenze europee che le sanzioni internazionali contro l'Iran potrebbero essere riattivate se Teheran non riprende i negoziati. (ANSA-AFP).