Collaboriamo per prevenire i femminicidi, Schlein disposti

In merito alla lotta al femminicidio, la Segretaria del PD Elly Schlein ha dichiarato che non ci sono stati contatti diretti con la Presidente del Consiglio. Schlein ha inoltre affermato di essersi rivolta a lei in questi giorni per proporre l'approvazione di una legge che renda obbligatoria l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze in ogni ciclo scolastico, poiché sulla legge già approvata alla Camera si è dimostrato un approccio costruttivo per lavorare insieme sulla repressione. Tuttavia, la repressione da sola non è sufficiente. Schlein ha inoltre sottolineato la necessità di risorse per la formazione degli operatori e delle operatrici delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della P.A. La legge attualmente all'esame del Senato non prevede la prevenzione attraverso l'educazione, per cui si chiede di lavorare insieme per fare un salto in avanti al Paese. Infine, Schlein ha confermato la disponibilità a lavorare insieme anche sull'emancipazione economica delle donne.