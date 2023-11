Collaborazione tra Kiev e imprese italiane nel settore difesa

I produttori italiani collaboreranno con quelli ucraini per lo sviluppo dell'industria della difesa di Kiev: lo ha annunciato su Telegram il Ministro per le Industrie Strategiche Ucraino, Oleksandr Kamyshin, come riporta Ukrinform. Kamyshin ha sottolineato di aver incontrato il Segretario Generale della Difesa, Generale Luciano Portolano, rappresentanti del governo e i principali produttori italiani in vari settori della difesa. Durante l'incontro, le parti hanno concordato di unire le forze nello sviluppo dell'industria aeronautica e nella protezione dello spazio aereo, nello sminamento e nella produzione di automobili e tecnologie. "L'Italia è il nostro partner strategico che ha sostenuto l'Ucraina fin dai primi giorni dell'invasione su vasta scala, mantenendo la sua posizione e le sue intenzioni fino ad oggi. Ne abbiamo ricevuto un'altra conferma", ha sottolineato Kamyshin. L'annuncio segue il colloquio telefonico di ieri tra il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il suo omologo ucraino Rustem Umerov sugli aiuti militari e la cooperazione con i produttori italiani per la produzione congiunta in Ucraina.