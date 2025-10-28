Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

28 ott 2025
Cold case, dopo 27 anni a processo per duplice omicidio

Dopo 27 anni la Procura della repubblica di Rovigo ha individuato e ottenuto il rinvio a giudizio del presunto assassino di due donne, madre e figlia, che vennero massacrate a bastonate nel bar che gestivano a Rosolina (Rovigo), il 29 giugno del 1997. Davanti alla Corte D'Assise di Rovigo, il 13 marzo prossimo, inizierà il processo a carico di un cittadino ceco, Karel Dusek, 48 anni, che avrebbe assalito le due donne per rubare 400mila lire dalla cassa del locale.

SentenzaGiustizia