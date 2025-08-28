Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Ultima oraCnn, video prova che sono stati 3 i raid contro ospedale Nasser
28 ago 2025
Cnn, video prova che sono stati 3 i raid contro ospedale Nasser

Maggior numero di vittime proprio in ultimi due raid israeliani

Maggior numero di vittime proprio in ultimi due raid israeliani

Maggior numero di vittime proprio in ultimi due raid israeliani

Un nuovo video dimostra che il secondo attacco dell'Idf all'ospedale Nasser di Khan Yunis a Gaza, avvenuto lunedì, è stato in realtà un doppio attacco consecutivo: lo sostiene la Cnn.

Il rapporto afferma che gli attacchi dell'Idf all'ospedale facevano parte di una tattica chiamata "doppio colpo", in cui due raid vengono sferrati in rapida successione, e che il secondo raid sembra essere stato in realtà composto da due colpi separati.

Secondo il rapporto, gli ultimi due attacchi, che hanno colpito un gruppo di soccorritori e altri giornalisti giunti sul posto dopo il primo, hanno causato il maggior numero di vittime.

