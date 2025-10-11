Cnn, 'rilascio ostaggi forse in notte tra domenica e lunedì'

Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
11 ott 2025
'Tempi non ancora definiti, ma termine previsto è di 72 ore'

Secondo una fonte della Cnn, il rilascio degli ostaggi israeliani potrebbe avvenire nella notte tra domenica e lunedì ed è probabile che avvenga da diverse località. La tempistica del rilascio non è ancora definita e potrebbe ancora cambiare, ma questa tempistica garantirebbe che gli ostaggi vengano liberati prima dell'arrivo in Israele del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, previsto per lunedì. Il termine di 72 ore per il rilascio degli ostaggi è lunedì a mezzogiorno, ora locale. Si ritiene che dei 48 ostaggi rimasti, 20 siano ancora vivi.

